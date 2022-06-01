WSJ: страны ОПЕК задумались об исключении России из сделки

Некоторые страны ОПЕК обсуждают возможность приостановить участие России в сделке. По их мнению, санкции ограничивают объемы добычи российской нефти, The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.

Западные санкции, в том числе согласование эмбарго ЕС на закупку российской нефти, «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». По данным издания, в 2022 году ожидается сокращение нефтедобычи в России «примерно на 8%».

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупреждал, что другие страны не смогут восполнить поставки из России, т.е. потеря российского нефтяного экспорта станет ощутимой для энергетического рынка.

Как сообщал «Новый День», страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, который включает введение частичного эмбарго на закупки нефти. Эмбарго начнет действовать через полгода после введения санкций, которые еще не утверждены Евросоветом.

Москва, Наталья Рязанова

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