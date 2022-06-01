Лавров рассказал о стратегическом значении партнерства с Китаем в энергетике

Россия и Китай используют ситуацию с антироссийскими санкциями для расширения партнерства. Большое значение приобрело сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство», – заявил министр в видеообращении для VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Видеообращение опубликовано на сайте МИД РФ.
Москва и Пекин уже используют в расчетах за энергоносители рубль и юань и намерены применить тут же систему расчетов в других сферах.
«В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота», – пояснил Лавров.
Он отметил, что в 2021 году двусторонний товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума и превысил 140 млрд долларов.
Как сообщал «Новый День», в апреле китайские компании начали рассчитываться юанями за уголь и нефть из России. Эксперты отметили, что ответные меры России на западные санкции нанесли серьезный удар по положению доллара США в международной финансовой системе.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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