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Среда, 1 июня 2022, 12:22 мск

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Во Франции заявили о катастрофических последствиях антироссийских санкций

Политик Марин Ле Пен, которая не так давно проиграла Эммануэлю Макрону в гонке за пост президента Франции, считает последствия антироссийских санкций катастрофическими для своей страны. Об этом она сообщила в интервью телеканалу France 2.

«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», – заявила Ле Пен.

По ее словам, даже если Евросоюз откажется от нефти и газа из России, Москва продаст свои ресурсы другим странам. ЕС не стоило вводить ограничения на поставку российского топлива до того, как были достигнуты договоренности о закупке у других государств.

Как ранее сообщал «Новый День», почти месяц потребовался Евросоюзу, чтобы согласовать шестой пакет антироссийских санкций. 30 мая Европа пришла к соглашению о запрете на две трети импорта нефти из России.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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