Песков: Россия не станет продавать нефть себе в убыток

Россия не станет продавать нефть по такой цене, которая приведет к убыткам, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что рынок сам регулирует и цены, и спрос.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты и их союзники ищут способы ограничить для России цены на нефть. Запад допустил, что продолжит закупать российскую нефть, но по ценам ниже рыночных.

«Логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации общемирового энергетического рынка. Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что спрос на российское топливо обязательно появится в другом месте, если сократится на европейском рынке.

«Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков и поиск наиболее благоприятных условий», – добавил Песков.

Напомним, американский обозреватель Роберт Рапир предупредил, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти. Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка без того, чтобы цены на нее не выросли до рекордного уровня.

Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на закупку сырой нефти. Обсуждение продолжалось почти месяц, и введение запрета отложили на полгода от даты вступления в силу пакета санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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