WP: Си Цзиньпин поручил помочь РФ без нарушения санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил советникам найти способ помочь России, при этом не нарушая западные санкции, пишет The Washington Post со ссылкой чиновников из КНР и США. Пекин оказался в затруднительном положении, но продолжает сотрудничество с Москвой.

Власти Китая находят все новые способы поддержать экономику партнера, но Россия считает, что их недостаточно, заявил один из источников. Пекину приходится действовать под риском лишиться западных технологий и понести финансовые потери из-за помощи Москве.

По данным издания, российские власти уже дважды оказывали давление на КНР ради усиления поддержки. В частности, Москва настаивает на сохранении всех торговых обязательств, принятых сторонами до начала военной операции в Донбассе. Но конфликт на Украине продолжается дольше, чем ожидалось, и Китай призвал к его мирному завершению, чтобы санкционное давление уменьшилось.

Китайские чиновники подтвердили, что Россия остается «важнейшим стратегическим партнером» КНР, но Пекин «всегда будет действовать в интересах своего народа. Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что главная проблема экономический ограничений – неоправданный ущерб «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Китаем».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин открыто заявил о недопустимости односторонних санкций и политики двойных стандартов. Заявление сделано на фоне усиления санкционного давления на Россию со стороны Запада после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай используют ситуацию с антироссийскими санкциями для расширения партнерства. Уже в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки в 146,88 млрд долларов. В январе-марте 2022-го он достиг 38,17 млрд долларов, т.е. увеличился на 28,7% год к году.

Пекин, Наталья Рязанова

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