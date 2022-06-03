Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил все санкции в составе шестого пакета. Ограничения в отношении России вступят в силу после опубликования в официальном журнале Евросоюза.

«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», – говорится в сообщении Совета.

Шестой пакет антироссийских санкций был на согласовании почти месяц из-за споров о возможности полного отказа от российской нефти. В итоге согласовано частичное эмбарго, которое начнет действовать через полгода после основных санкций.

Также от системы SWIFT отключены российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции. Официально подтвержден запрет на вещание в ЕС телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.

Москва, Наталья Рязанова

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