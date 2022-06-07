«Инфляция под контролем»: Путин оценил экономическую ситуацию в России

Инфляция в России находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир Путин. Рост цен остановился во второй половине мая.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. Со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Удалось добиться хороших результатов и в сельском хозяйстве, строительстве. Путин напомнил, что это опорные отрасли российской экономики, дающие работу миллионам людей и определяющие развитие ряда регионов страны. Но в некоторых отраслях экономики наметился спад.

«За первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, но в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», – пояснил Путин.

Президент напомнил правительству, как важно доводить принятые решения до практической реализации, чтобы помочь бизнесу преодолеть «сегодняшние трудности». При этом важно поддерживать потребительский спрос, например, обеспечить рост доходов россиян, а бизнесу предоставить дополнительные кредитные ресурсы.

«В мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако он все-таки реально сократился. Ряд решений уже приняты: с 1 июня на 10% повышены пенсии и МРОТ, а также прожиточный минимум», – напомнил президент.

Как сообщал «Новый День», в июне аналитики заметно улучшили прогноз ситуации в отечественной экономике в 2022 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. Согласно их оценке, инфляция по итогам года ожидается не 22%, а 17%.

Москва, Наталья Рязанова

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