Киев возобновит отправку зерна морем, когда будет обеспечена безопасность страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. До этого продажа продовольствия не состоится.

«Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет», – сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщал «Новый День», Минобороны РФ готово помочь с транспортировкой украинского зерна и сопровождать суда до международных вод. В украинских портах на Черном море организованы гуманитарные коридоры, по которым корабли могут выходить в море. Мешают экспорту только заминированные украинскими военными выходы из портов, добавили в российском МИДе.

При этом, Киев продолжает использовать объекты переработки и хранения зерна в военных целях. А украинские боевики уничтожили 50 тыс. тон зерна, когда отступали от зернохранилища в морском порту Мариуполя.

Киев, Наталья Рязанова

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