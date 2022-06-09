Министр экономики рассказал, как Киргизия заменит Запад на российском рынке

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников заявил, что Киргизия может занять места, освободившиеся после введения санкций Западом, на российском рынке. Заявление он сделал на Российско-Киргизской конференции в Екатеринбурге. «Сейчас открываются новые возможности – компании из Киргизии могут занять освобождающиеся на российском рынке ниши. Сегодня будут подписаны три соглашения: в сфере логистики, сельского хозяйства и рыбного хозяйства», – отметил он.

По словам Решетникова, все чаще расчеты между странами идут в рублях. Сейчас их доля составляет 48%.

Россия продолжит инвестировать в экономику Киргизии. «В проработке несколько инвестиционных проектов – в агропромышленном комплексе, информационных технологиях, в железнодорожной сфере и гидроэнергетике. В числе уже реализованных проектов – восстановление сахарного завода в Киргизии, после чего производство сахарной свеклы резко выросло, а потребность Киргизии в сахаре была закрыта на 90%. Открылось производство трикотажа – ткани закупают Россия и страны зарубежья», – добавил Решетников.

По словам министра, сейчас страны наращивают товарооборот, и он стал рекордным за последние восемь лет по итогам 2021 года. Россия поставляет в Киргизию автомобили для службы скорой помощи и пожарных ведомств, а также лекарственные препараты. Киргизия экспортирует в Россию мясо, фрукты, орехи, а также ткани.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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