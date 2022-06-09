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Четверг, 9 июня 2022, 09:58 мск

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Министр экономики рассказал, как Киргизия заменит Запад на российском рынке

Максим Решетников. Фото из архива пресс-службы Кремля

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников заявил, что Киргизия может занять места, освободившиеся после введения санкций Западом, на российском рынке. Заявление он сделал на Российско-Киргизской конференции в Екатеринбурге. «Сейчас открываются новые возможности – компании из Киргизии могут занять освобождающиеся на российском рынке ниши. Сегодня будут подписаны три соглашения: в сфере логистики, сельского хозяйства и рыбного хозяйства», – отметил он.

По словам Решетникова, все чаще расчеты между странами идут в рублях. Сейчас их доля составляет 48%.

Россия продолжит инвестировать в экономику Киргизии. «В проработке несколько инвестиционных проектов – в агропромышленном комплексе, информационных технологиях, в железнодорожной сфере и гидроэнергетике. В числе уже реализованных проектов – восстановление сахарного завода в Киргизии, после чего производство сахарной свеклы резко выросло, а потребность Киргизии в сахаре была закрыта на 90%. Открылось производство трикотажа – ткани закупают Россия и страны зарубежья», – добавил Решетников.

По словам министра, сейчас страны наращивают товарооборот, и он стал рекордным за последние восемь лет по итогам 2021 года. Россия поставляет в Киргизию автомобили для службы скорой помощи и пожарных ведомств, а также лекарственные препараты. Киргизия экспортирует в Россию мясо, фрукты, орехи, а также ткани.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2022, РИА «Новый День»

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