Евросоюз призвал мировое сообщество отказаться от сделок с Россией по покупке вывезенного с Украины зерна. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что продовольствие было «похищено у Украины».

Еврочиновник призвал государства выяснять происхождение зерна, предлагаемого Россией. В пример он привел не состоявшуюся сделку с Египтом, которую хотела устроить Россия.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала участников мирового рынка не ограничивать сделки с сельскохозяйственной продукцией. «Какие-либо торговые ограничения абсолютно неприемлемы ни в наших странах-членах, ни во всем мире», – цитируют ее «Известия».

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС организует коридоры для вывоза 20 млн т украинского зерна по суше через Польшу, Словакию и Румынию.

Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что в черноморских портах находится 0,2% от объемов зерна на мировом рынке. Недополучение продовольствия уже вызывает рост цен на мировом рынке.

«Украинское зерно, застрявшее в черноморских портах, это 0,2% от всего производства зерновых в мире. Или менее 1% оборота зерна на мировом международном рынке. В прошлом году этот объем составлял 470 млн тонн», – сказал Кобяков на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Как сообщал «Новый День», в ООН не подтвердили мнимую кражу Россией украинского зерна. Организация напомнила, что выступает за свободную торговлю продовольствием по Черному морю ради обеспечения потребностей людей по всему миру.

Москва согласилась, чтобы турецкие военные разминировали акваторию одесского порта для создания зеленого коридора для вывоза зерна. Но спикер МИД Украины Олег Николенко в грубой форме отказался от деблокады порта из-за мнимого риска, что Россия использует зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

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