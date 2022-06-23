Пушков: Польша покупает российский газ через Германию

Польша продолжает закупку российского газа реверсом из объемов, поставляемых Германии. И это после громких заявлений Варшавы о способности прожить без российского топлива, отметил сенатор Алексей Пушков.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

В конце апреля «Газпром» приостановил поставки газа польской PGNiG из-за отказа платить за топливо рублях. В конце мая власти Польши досрочно разорвали межправительственное соглашение от 1993 году на поставку газа из России.

При этом, Варшава в марте-апреле заплатила России в два раза больше денег (2,2 млрд долларов) за энергоресурсы, чем за тот же период 2021 года. Рост вызван не только удорожанием сырья, но и увеличением объема закупок.

Москва, Наталья Рязанова

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