СМИ: Польша готовит России счет за прекращение поставок газа

Власти Польши изучают возможность потребовать с России компенсацию за отключение газа. Варшава считает решение «Газпрома» нарушением контракта, пишет Wirtualna Polska.

Варшава назвала отключение от поставок голубого топлива односторонним решением «Газпрома», нарушающим условия Ямальского контракта. Напомним, российская компания остановила поставки газа в Польшу 27 апреля после отказа покупателя оплачивать топливо в рублях.

«Мы намерены призвать Газпром к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу», – заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин.

В конце мая правительство Польши досрочно разорвало межправительственное соглашение с Россией на поставку газа. Соглашение было подписано в 1993 году и действовало до конца 2022 года. При этом Варшава продолжила покупать российский газ реверсом из объемов, поставляемых Германии.

Варшава, Наталья Рязанова

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