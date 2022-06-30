Die Welt: эмбарго на покупку золота сыграет на пользу бюджету России

Запрет на покупку российского золота может спровоцировать дефицит металла и новый скачок мировой инфляции. Тогда введение эмбарго сыграет против Запада, как и ранее введенные антироссийские санкции, считает обозреватель Die Welt.

Запрет на покупку золота у российских добытчиков может привести к дефициту и скачку цен на драгоценный металл. То есть поможет России получить еще больше прибыли. Издание отмечает, что прогноз сделан с учетом того, что сейчас объем производства золота в России превышает объемы добычи в США.

Санкции против российского золота не скажутся на немецких инвесторах напрямую, но изменение на рынке драгметаллов – да. Золотом торгуют по всему миру, и любой дефицит на рынке повлияет на внутреннюю ситуацию в Германии, предостерег обозреватель.

Издание напомнило, что сокращение поставок газа из РФ в Германию в рамках пакета санкций вызвало рост цен и дохода российской стороны.

Страны G7 анонсировали отказ от закупки золота у России. Минфин США 28 июня уже ввело запрет на импорт российского золота.

Берлин, Наталья Рязанова

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