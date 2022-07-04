В Великобритании решают вопрос о конфискации активов россиян

Великобритания обсуждает вопрос конфискации активов россиян, попавших под санкции. Изъятые деньги могут пойти на помощь украинским беженцам или на восстановление Украины. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс.

«Я поддерживаю концепцию. Мы рассматриваем [этот вопрос] очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», – цитирует главу британского МИД Guardian.

По ее словам, реализация этой инициативы, вероятно, потребует внесения изменений в британские законы. Конфискованные средства могут быть переданы Киеву на восстановление разрушений, а также пострадавшим от боевых действий гражданам.

Ранее канадские власти разработали законопроект, который позволяет властям продавать конфискованные активы попавших под санкции людей. Согласно новой норме, которая была одобрена сенатом 25 июня, правоохранители смогут изымать движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки. Деньги могут быть переданы для восстановления иностранного государства, «пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности».

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал подобные изъятия воровством. По его мнению, в результате большие проблемы возникнут у тех, кто нарушает правила в сфере международных финансов.

Лондон, Зоя Осколкова

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