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Среда, 13 июля 2022, 11:16 мск

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Россия собирается платить взносы в ООН рублями

Фото: сайт ООН (www.un.org)

Российские власти прорабатывают возможность оплаты взносов в бюджет Организации Объединенных Наций в рублях. Об этом сообщил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев.

«Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте», – рассказал дипломат в беседе с «Интерфаксом».

По словам Ильичева, в настоящее время Россия в полном объеме перечисляет все взносы в бюджеты системы ООН.

Санкции западных стран были введены для того, чтобы ограничить финансовую систему России. «Это вынуждает нас вырабатывать новые модальности исполнения финансовых обязательств перед бюджетами ООН и ее специализированных учреждений», – отметил дипломат. Основные недружественные действия исходят от американских банков, а также швейцарской банковской системы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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