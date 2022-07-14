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Четверг, 14 июля 2022, 12:29 мск

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Казахстан создаст условия для ушедших из России западных компаний

Зарубежные компании, покинувшие российский рынок, могу обосноваться в Казахстане. Такую идею предложил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать благоприятные условия для релокации западного бизнеса.

В настоящее время идет глобальная борьба за инвестиционный капитал, в частности, каждая вторая из почти 1,4 тысячи зарубежных компаний приостановила деятельность или ушла из России. «Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», – цитирует пресс-служба казахстанского лидера.

Кроме того, Токаев напомнил, что ранее поручал подготовить ряд инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Впрочем, пока «мало чем можно похвастаться» и новых проектов нет.

В конце февраля в связи с началом спецоперации России на Украине многие западные компании заявили о приостановке деятельности в РФ. Позже некоторые заявили о том, что полностью уходят с российского рынка.

Нурсултан, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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