Модные дома испытывают сложности с возвратом денег из России

Европейские и американские модные дома заявили о проблемах с возвратом средств, полученных за проданные в России товары. У люксовых марок подходят к концу сроки контрактов с российскими партнерами, но так и нет понимания, будут ли они продлены.

Производитель предметов роскоши Lanvin Group уведомил акционеров и инвесторов, что компания вряд ли сможет получить от своих франчайзи и дистрибьюторов в России средства от продажи коллекции весна-лето 2022, передает РБК со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Группа не раскрыла объемы поступлений из РФ, но уверила, что эти суммы несущественны в рамках ее бизнеса. Компания также предупредила, что ее бизнес затронут последствия антироссийских санкций, которые ЕС и США ввели после начала военной спецоперации на Украине. В частности, США запретили к экспорту предметы роскоши стоимостью выше 1 тысячи долларов, а ЕС – 300 евро. Часть российских банков отключены от системы финансовых сообщений SWIFT.

Отмечается, что Lanvin Group не единственный производитель предметов роскоши, который столкнулся с проблемами получить денежные средства за уже проданные в России товары. О задолженности со стороны части партнеров за реализацию весенне-летней коллекции ранее уже сообщал в отчетности производитель мужской одежды Ermenegildo Zegna. Кроме того, премиальный бренд Ralph Lauren в июле указал в отчете о расходах в виде безнадежной задолженности 3,6 млн долларов со стороны российских контрагентов.

Москва, Зоя Осколкова

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