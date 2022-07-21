Минюст США хочет приравнять неприсоединившихся к санкциям к мафии

Министерство юстиции США предлагает ввести ответственность для тех лиц, которые помогают обходить антироссийские санкции. По мнению главы ведомства Лизы Монако, таких людей нужно преследовать, как членов преступной организации.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать закон для борьбы с организованной преступностью, использовать норму, применяемую против рэкета. То есть относиться к тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», – заявила Монако на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо.

По ее словам, власти должны относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций так, как раньше относились к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

Стоит отметить, что ранее Минфин США ослабил часть ограничений против России и разрешил проводить часть операций. Речь идет о сделках, связанных с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий. Аналогичные меры приняты в отношении минеральных и органических удобрений, семян для посева, продовольственных товарах для людей и животных, репродуктивных материалах для животноводства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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