российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 08:18 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Минюст США хочет приравнять неприсоединившихся к санкциям к мафии

Фото: FreePik

Министерство юстиции США предлагает ввести ответственность для тех лиц, которые помогают обходить антироссийские санкции. По мнению главы ведомства Лизы Монако, таких людей нужно преследовать, как членов преступной организации.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать закон для борьбы с организованной преступностью, использовать норму, применяемую против рэкета. То есть относиться к тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», – заявила Монако на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо.

По ее словам, власти должны относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций так, как раньше относились к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

Стоит отметить, что ранее Минфин США ослабил часть ограничений против России и разрешил проводить часть операций. Речь идет о сделках, связанных с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий. Аналогичные меры приняты в отношении минеральных и органических удобрений, семян для посева, продовольственных товарах для людей и животных, репродуктивных материалах для животноводства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Финляндия ввела ограничения в отношении россиян / Брюссель идет на попятную: новые санкции ЕС против России носят технический и коррекционный характер / СМИ: ЕС разрешит разморозить часть активов российских банков / Южная Корея согласилась поддержать потолок цен на нефть из России / Модные дома испытывают сложности с возвратом денег из России / Продавцы предоставят годовую гарантию на параллельный импорт / Посольство РФ назвало самогипнозом заявления об изоляции России / В США назвали «обнадеживающими» переговоры с Индией по потолку цен на нефть из РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Санкции против России, США,