Британские силовики назвали способы обхода санкций россиянами

Попавшие под санкции российские граждане могут использовать разные методы обхода ограничений, среди которых покупка криптовалюты, привлечение подставных лиц и услуги лондонских посредников. Об этом пишут государственные криминалисты Великобритании, входящие в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT).

Признаки ухода из-под антироссийских санкций описаны в бюллетене, подготовленном Национальным центром экономических преступлений (NECC), межведомственным подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управлением по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI), передает РБК.

По данным британских силовиков, подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.

Кроме того, они могут обратиться к платежам с использование криптовалют. Уже сейчас значительные средства переводятся с помощью криптоактивов, говорится в документе. Основным барьером для масштабирования этой схемы является размер рынка криптовалют, а «прозрачный характер» блокчейна может снизить привлекательность криптовалют для обхода санкций.

Также подсанкционные лица могут передавать членам семьи или партнерам пакеты акций, снижая долю собственности ниже порога в 50%. Таким образом, влияние на бизнес сохраняется через родственников, доверенных лиц или посредников, которыми могут быть адвокаты, менеджеры по связям с общественностью, бухгалтеры, консультанты по инвестициям, агенты по недвижимости и другие.

Лондон, Зоя Осколкова

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