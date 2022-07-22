российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 июля 2022, 09:30 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Британские силовики назвали способы обхода санкций россиянами

Попавшие под санкции российские граждане могут использовать разные методы обхода ограничений, среди которых покупка криптовалюты, привлечение подставных лиц и услуги лондонских посредников. Об этом пишут государственные криминалисты Великобритании, входящие в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT).

Признаки ухода из-под антироссийских санкций описаны в бюллетене, подготовленном Национальным центром экономических преступлений (NECC), межведомственным подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управлением по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI), передает РБК.

По данным британских силовиков, подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.

Кроме того, они могут обратиться к платежам с использование криптовалют. Уже сейчас значительные средства переводятся с помощью криптоактивов, говорится в документе. Основным барьером для масштабирования этой схемы является размер рынка криптовалют, а «прозрачный характер» блокчейна может снизить привлекательность криптовалют для обхода санкций.

Также подсанкционные лица могут передавать членам семьи или партнерам пакеты акций, снижая долю собственности ниже порога в 50%. Таким образом, влияние на бизнес сохраняется через родственников, доверенных лиц или посредников, которыми могут быть адвокаты, менеджеры по связям с общественностью, бухгалтеры, консультанты по инвестициям, агенты по недвижимости и другие.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Туристическая отрасль России потеряла десятки миллиардов из-за санкций / Товары для авиации, продукты и нефть: ЕС ввел санкционные послабления для России / Без газовых ограничений, но с золотым эмбарго: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России / Лондон вводит эмбарго на импорт нефти, угля и золота из России / США назвали срок введения потолка цен на российскую нефть. Россия ответила ультиматумом / Минюст США хочет приравнять неприсоединившихся к санкциям к мафии / Финляндия ввела ограничения в отношении россиян / Брюссель идет на попятную: новые санкции ЕС против России носят технический и коррекционный характер

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Санкции против России,