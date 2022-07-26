ФАС против создания единого оператора наружной рекламы – СМИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвергла критике законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы, одобренный Госдумой в первом чтении 15 июля. По мнению ведомства, с его принятием ухудшится положение всех участников рынка цифровой рекламы, а из-за отсутствия конкуренции подорожают и реклама, и конечные продукты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Еще одна претензия ФАС к законопроекту – отсутствие обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе.

Антимонопольное ведомство указывает, что контроль за содержанием рекламы уже осуществляется ФАС в рамках закона о рекламе. В связи с этим в ведомстве считают излишним возложение контрольных функций на частную компанию, которая является владельцем рекламных конструкций, как это прописано в законопроекте.

ФАС также раскритиковала положение о том, что единый оператор сможет без торгов заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет, а для остальных владельцев рекламных конструкций срок составляет 5-10 лет. По мнению ведомства, такие длительные контракты будут препятствовать вхождению на рынок предприятий малого и среднего бизнеса.

Принятые депутатами в первом чтении поправки в закон о рекламе под предлогом защиты государственной безопасности вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Три фракции – КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» – высказались против документа. Парламентарии назвали его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Также сообщалось, что 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, указано, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Добавим, что 28 июля в Госдуме состоится заседание межфракционной рабочей группы по поправкам в закон о рекламе.

Москва, Наталья Петрова

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