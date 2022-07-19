«Создаётся опасный прецедент»: представители отрасли выступили против изменения закона «О рекламе»

Рекламное сообщество выступило резко против принятия поправок в федеральный закон «О рекламе», поскольку это приведет к монополизации рынка. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на внеочередном собрании Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК), сообщил отраслевой портал наружной рекламы Outdoor.ru.

В резолюции собрания перечислены причины, по которым проект поправок в нынешней редакции не должен быть принят. В частности, авторы указывают, что законопроект способствует полному уничтожению рынка наружной рекламы в России, в настоящее время отсутствует государственный и отраслевой запрос на соответствующий закон, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка.

Кроме того, представители НАВК обратили внимание, что в связи с объединением всех цифровых экранов страны в единую сеть повышается уязвимость информационной безопасности, а освобождение единого оператора от торгов для принадлежащих ему ключевых локаций в городе повлечет снижение поступлений в региональные бюджеты.

Очередная встряска правового регулирования в отрасли делает бизнес по развитию наружной рекламы инвестиционно непривлекательным и наносит непоправимый удар по сотням отечественных компаний, считают авторы резолюции.

«Мы убеждены, что принятие законопроекта без учета ответственного мнения и позиции компаний-операторов наружной рекламы неотвратимо приведет к целому комплексу негативных последствий для всех участников процесса: федерального центра, региональной власти, российского бизнеса и населения», – говорится в принятом участниками собрания заявлении.

Среди подписантов – руководители ведущих операторов наружной рекламы Gallery, «Постер», «Реклама-Центр», «Восток-Медиа», «Транзит Медиа Групп», «ВинЭкс», «Дизайнмастер», «Норд Стар Медиа», «Мособлреклама».

Как сообщал «Новый День», 15 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» не поддержали документ. Законопроект, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. В России таким условиям соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Андрей Дорофеев

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