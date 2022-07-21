«Просто будут закрыты…» в Госдуме готовят новое обсуждение резонансных поправок в закон о рекламе

Монополизация рынка наружной рекламы и интернет-объявлений в России путем создания единого оператора может привести к закрытию таких популярных сервисов, как «Авито», «Юла» и «Авто.ру». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев. По его словам, если соответствующие поправки в закон о рекламе будут приняты, то за этим последует сокращение доходов местных бюджетов и потеря рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

«Монополизация рынка рекламы приведет к потере рабочих мест для многих малых и средних бизнесменов. А мы, партия «Справедливая Россия», как и правительство РФ боремся за то, чтобы у нас условия для малого и среднего бизнеса были максимально комфортными», – отметил Гусев.

При этом парламентарий обратил внимание, что создание единого оператора цифровых рекламных конструкций сократит возможности властей в регионах для благоустройства. «Доходы местных городских бюджетов упадут. Потому что рекламные доходы идут в местные бюджеты. А это значит, что не будут построены детские площадки, не будет денег на благоустройство», – констатировал он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что изменение закона о рекламе приведет к исчезновению удобных для россиян Интернет-сервисов. «Монополизация рынка интернет-объявлений может привести к тому, что крупнейшие сервисы «Авито», «Юла», «Авто.ру» просто будут закрыты. Люди лишатся удобных для них сервисов. Вот поэтому партия «Справедливая Россия» выступила против», – подытожил Гусев, сообщив, что 28 июля в Госдуме состоится заседание межфракционной рабочей группы по поправкам в закон о рекламе.

Ранее сообщалось, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе, которые, в частности, вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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