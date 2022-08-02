Инфляция в Южной Корее достигла пика за четверть века

Инфляция в Южной Корее достигла максимального уровня за 24 года. В июле цены выросли на 6,3% по сравнению с прошлым июлем, передает CNA со ссылкой на статистическое управление Кореи.

В июне скачок инфляции достиг 6%, в июле – 6,3%. Цены в июле относительно июня выросли на 0,5%, июньский рост к маю составил 0,6%. Подорожали продукты питания и напитки, бытовые услуги, топливо, а также продукты сельского хозяйства и животноводства.

Подобный уровень роста цен в предыдущий раз зарегистрирован в ноябре 1998 года. Аналитики спрогнозировали замедление инфляции в последующие месяцы.

Инфляция продолжает расти в Европе на фоне действия антироссийских санкций. В Австрии инфляция установила рекорд в 8,7% впервые с 1970-х годов. В Польше рост цен составил 15,5% впервые за 25 лет.

А вот в России инфляция в России в годовом выражении замедлилась с 15,39% до 15,3% неделя к неделе за счет удешевления ряда продуктов питания, включая плодоовощную продукцию.

Сеул, Наталья Рязанова

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