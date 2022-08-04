Европейские хранилища газа заполнились на 70%

Уровень газа в европейских подземных хранилищах достиг 70%, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. При сохранении темпа закачки к концу сентября ПХГ заполнятся на 90%.

За день в ПХГ закачивают около 0,36-0,4 процентного пункта, и объем запасенного газа достиг 70,8 млрд кубометров. При таких темпах закачки ожидается, что целевой уровень в 80% будет достигнут к концу августа, а до конца сентября запасы поднимутся до 90%, приводит данные агентство «Прайм».

Синоптики обещают Европе новую волну жары, из-за которой повышено потребление электроэнергии для охлаждения помещений. В то же время показатель генерации ветряных электростанций все еще близок к нижнему уровню нормы, сообщает WindEurope. Обычно летом ветряки обеспечивали 11-20% выработки электроэнергии. На 3 августа генерация ВЭС составила 11,2% в общем объеме.

Еще в июне Европа признала, что не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме. В связи со снижением объемов прокачки газа по «Северному потоку» до 20% от максимального европейские государства ввели меры по экономии энергии.

Москва, Наталья Рязанова

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