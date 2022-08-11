Аналитики предсказали плановое развитие экономики России к 2025 году

Экономика России покажет рост в диапазоне 2,2-2,7% к 2025 году, что близко к докризисным прогнозам в 3%. Хотя санкционное давление со стороны Запада сохранится в ближайшие 10-15 лет, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Для такого сценария России придется выйти на новые рынки, обеспечить импорт и технологическое импортозамещение. Если эти условия не выполнить, то рост экономики будет почти вдвое ниже: 1,3-1,9%.

Эксперты предупредили, что санкции обычно вводят на длительный период, и ограничения в отношении России вряд ли отменять в ближайшие 10-15 лет. Но со временем они потеряют актуальность.

«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают формальные или фактические изъятия», – цитируют «Известия» макропрогноз ЦМАКП.

Напомним, Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы роста мировой экономики в сторону понижения и предупредил о рисках. Специалисты отметили, что российская экономика, несмотря на санкции чувствует себя лучше, чем ожидалось.

Эксперты объявили Россию победителем в противостоянии с Западом на нефтяном рынке. Вопреки санкциям объемы производства российской нефти и ее стоимость не упали, и страны ОПЕК продолжают оказывать Москве поддержку.

Москва, Наталья Рязанова

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