Автосборочный комплекс «АвтоВАЗа» вернулся к полной рабочей неделе

Сотрудники сборочного комплекса «АвтоВАЗа» вернулись к обычному режиму работы после долгого простоя. С 15 августа их ждут пятидневные рабочие недели, передает ТАСС.

«Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим», – рассказал зампредседателя профорганизации предприятия Валерий Королев.

В компании уточнили, что в режим полной рабочей недели перевели работников автосборочного комплекса.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» несколько раз продлевал простой из-за проблем с поставками комплектующих. Заводы не работали почти весь май и часть июня. Сотрудникам выплачивали компенсацию в размере двух третей средней зарплаты. Конвейеры вновь запустили в начале июня.

При этом, в июне с российских конвейеров сошли 13 тыс. машин – на 89% меньше, чем в тот же период прошлого года. За первое полугодие выпушены 281 тыс. легковых автомобилей – на 61,8% меньше показателей предыдущего года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»