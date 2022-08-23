В Европе цена на газ может превысить $4000 уже в сентябре

Спрогнозированный «Газпромом» скачок цен на газ в Европе может случиться уже в сентябре, считают аналитики. Стоимость газовых контрактов может преодолеть отметку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров в первой половине сентября.

В компании BitRiver рост цен связали с уменьшением поставок топлива из России на фоне растущего спроса. Новость о приостановке прокачки по трубопроводу «Северный поток» снова подтолкнула цены вверх.

«Учитывая, что впереди отопительный сезон, а подземные газовые хранилища (ПГХ) не заполнены достаточным образом, можно ожидать дальнейшего роста цен. В такой ситуации планка в $4000 вполне возможна уже в первые недели сентября», – сказал директор по внешним связям компании Андрей Лобода в беседе с «Известиями».

Глава управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров считает, что подорожание газа связано с растущей неопределенностью на газовом рынке Европы. Страны ЕС пока не нашли надежную замену российскому газу и находятся под давлением сообщений о риске полной остановки «Северного потока». Если ситуация не изменится, цена продолжит расти, уверен аналитик.

Ранее «Газпром» предсказал подорожание газа в Европе до четырех тысяч долларов к зиме. Но уже накануне газовые контракты на бирже в Евросоюзе торговались по три тысячи долларов за тысячу кубометров.

Москва, Наталья Рязанова

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