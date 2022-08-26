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Пятница, 26 августа 2022, 08:54 мск

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Центробанк проверит страховщиков из-за роста числа жалоб

Центробанк РФ возобновит выездные проверки страховых компаний в следующем году. Регулятор обещает прибегать к этой практике только в крайних случаях. Эксперты считают, что полные проверки могут компенсировать «недостаток иных регуляторных мер». Сами страховщики не считают эту практику эффективной.

В начале апреля Банк России полностью остановил выездные проверки страховщиков в качестве меры поддержки рынка. Пока же «мероприятия превентивного поведенческого надзора» проводятся лишь в случаях, «создающих существенную угрозу охраняемым интересам, в том числе выявленных в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов».

О том, что Центробанк вернется к выездным проверкам компаний страховой отрасли, стало известно из опубликованного информационного письма регулятора, пишет «Коммерсант». Одним из поводов для возращения надзорных мер назвали обращения граждан. По данным ЦБ РФ, в первом полугодии число жалоб на страховщиков выросло на треть, почти до 28 тысяч.

В свою очередь страховщики утверждают, что и сами принимают меры, чтобы жалоб стало меньше. «Так, для повышения доступности ОСАГО был запущен перестраховочный пул. В части продуктов страхования жизни страховщики выполняют жесткие требования по информированию потребителя об услуге», – сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

По мнению экспертов, восстановление полноценного графика проверок действительно необходимо, так как осенью могут вырасти объемы страховых случаев и соответствующих выплат. Страховщики будут стремиться компенсировать потери, в том числе за счет агрессивной продажи новых полисов с небольшой перспективой выплат, пытаться закрыть убытки по старым договорам новыми страховыми премиями, а также недобросовестными практиками.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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