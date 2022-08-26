Грузия перенаправит свое вино в США вместо России

Грузия планирует сократить импорт вина в Россию и нарастить объемы отправки винной продукции в США, рассказал председатель грузинского Национального агентства вина Леван Мехузла. Российский импорт сократят с 60% до 40%.

Доля продаж вина в Россию за последние полгода составила 60% в грузинском импорте. Планируется, что этот показатель уменьшится до 40% в ближайшие пять лет. А доля Штатов вырастет на 16%.

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%. В этом году, я думаю, увеличение экспорта на этот рынок станет более заметным. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», – цитирует Мехузла Business Media Georgia.

К 2025 году планируется каждый год продавать пять миллионов бутылок грузинского вина на рынке США. Грузия активно старается занять нишу на рынках Великобритании, Германии, Польши, стран Прибалтики, добавил эксперт.

Как сообщал «Новый День», в марте аналитики прогнозировали дефицит импортного вина в России на фоне санкций в связи с ситуацией на Украине. Прежде всего опасения касались марок из Новой Зеландии и Америки.

Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт алкоголя. Речь идет о крепких напитках брендов Finlandia, Jack Daniel's, Olmeca, William Lawson's, а также Moet, Veuve Clicqout, Hennessy, Dewar's. Проблемы начались и с поставками пива. А вот дефицита вина аналитики не отметили.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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