Португальские фермеры бесплатно раздают апельсины из-за антироссийских санкций

В Португалии фермеры стали бесплатно раздавать апельсины, так как не имеют возможности их продать из-за ограничительных мер, введенных в отношении России. Об этом сообщает телеканал SIC.

О сложившейся ситуации рассказали предприниматели региона Алгарве. Введенные Евросоюзом санкции против России негативно повлияли на рынок. Местные производители потеряли покупателей и прибыли, в результате образовался переизбыток предложения.

По словам фермера Куштодиу Руйву, при урожае в тысячу тонн апельсинов он сумел продать лишь 150 тонн. Мужчина принял решение раздать оставшиеся фрукты, чтобы сэкономить хотя бы на их сборе и утилизации.

«На моей памяти не было ничего подобного, это очень грустно. Поэтому я отдаю все людям. Приходите, берите что хотите. Некоторые говорят, что чувствуют себя плохо, если ничего не платят, но я ни от кого не принимаю ни копейки», – отметил фермер.

Производители рассчитывают получить прибыл при продаже апельсинов, которые вызревают немного позже, но настроения у всех пессимистичные, многие фермеры опасаются, что «кампания уже проиграна».

Лиссабон, Зоя Осколкова

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