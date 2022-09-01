С марта три тысячи иностранных компаний приостановили работу в России

С начала марта около трех тысяч иностранных компаний приостановили свою деятельность в России, 500 зарубежных организаций уже ликвидированы. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по труду и занятости.

К июлю число сотрудников, которые находятся в простое, достигло 125,5 тысячи человек – это втрое больше, чем на 1 марта, пишут «Известия» со ссылкой на документы, направленные в Госдуму. В Роструд за защитой своих прав обратилось почти такое же число работников, при этом на иностранных работодателей пожаловались менее 500 человек.

Согласно прогнозам правительства по итогам третьего квартала в России до 200 тысяч человек могут потерять работу. В Минтруде уточнили, что всего в РФ почти 3,6 млн работодателей, порядка 54 млн человек работают по найму.

Тем временем, правительство приняло ряд мер для того, чтобы поддержать занятость, а также доходы граждан, которые оказались под риском увольнения. Например, потерявшим постоянную работу предлагают временные варианты – так называемые общественные работы, которые оплачивают параллельно с пособием по безработице. Такой поддержкой воспользовалось почти 65 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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