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Среда, 21 сентября 2022, 14:29 мск

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Германия заморозила активы россиян на сумму 4,88 млрд евро

Немецкие власти сообщили о блокировке российских активов на сумму 4,88 млрд евро. Такие данные приводит Spiegel со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

По состоянию на 16 сентября сумма денежных средств, принадлежащих россиянам и замороженных в рамках антироссийских санкций, составила 2,2 млрд евро. Движимое имущество, находящееся под ограничениями, оценивается в 1 млрд евро. Остальное – недвижимость и другие активы.

С июня стоимость замороженных российских активов в Германии выросла. Тогда она оценивалась в 4,5 млрд евро.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в октябре будет принята директива, позволяющая конфисковать российское имущество при попытке обойти санкции Евросоюза.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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