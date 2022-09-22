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Четверг, 22 сентября 2022, 16:32 мск

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Австрия отказывается поддерживать газовые санкции против России

Австрия намерена отказаться от введения новых антироссийских санкций, которые могут коснуться газового сектора. Об этом заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.

По его словам, уже принятые санкционные пакеты Евросоюза носят всеобъемлющий характер, возможно, требуют уточнений для «перекрытия лазеек». «Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа – тут от Австрии будет четкое «нет»», – сказал глава австрийского МИД.

Шалленберг подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы «самим не быть втянутыми в войну», поэтому тактика ЕС в отношении России «до сих пор была верной, нам нужно продолжать следовать ей».

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против РФ, который может быть вынесен на рассмотрение постпредами стран ЕС уже в пятницу. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил России новыми ограничениями из-за референдумов, которые готовятся провести на освобожденных территориях Украины.

Вена, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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