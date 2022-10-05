Володин: США наращивают госдолг без намерения его отдавать

Рекордный размер государственного долга США говорит о сути политики: Вашингтон не намерен рассчитываться по займам, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Штаты постараются решить свои проблемы за счет кризиса в Европе.

Напомним, Минфин США объявил сумму госдолга – 31,123 трлн долларов, что стало абсолютным рекордом для страны. Держателями долговых обязательств на 24 трлн долларов являются частные лица, долг перед другими странами почти достигает семи триллионов.

Володин отметил, что американский госдолг составляет более 30% всего мирового ВВП.

«Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать все, чтобы решить сегодняшние проблемы за счет кого-то. В сложившейся ситуации – это Евросоюз», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин предупредил, что экономики зависимых от доллара стран оказались под угрозой из-за стремления Вашингтона скрыть проблемы выпуском все новых партий банкнот. Куда меньшее влияние грозящий лопнуть пузырь окажет на суверенные государства.

В декабре 2021 года лимит госдолга США был повышен до 31,4 трлн долларов, и уже в феврале заимствования составили 30,012 трлн.

Летом 2021 года экономист предсказал обрушение мировой экономики из-за попыток США решить проблему своего госдолга. Год спустя аналитик констатировал, что меры американских властей по необоснованному укреплению доллара ведут к дальнейшему росту инфляции и цен. Другие страны вынуждены рассчитываться за проблемы США с госдолгом.

Москва, Наталья Рязанова

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