Евросоюз назвал способ разморозить активы россиян под санкциями

Еврокомиссия утвердила процедуру, когда активы россиян могут быть выведены из-под блокировки, введенной санкциями. Для этого понадобится соответствующее разрешение от европейских регуляторов, которые сами определят условия таких соглашений.

Как сообщается в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза, компетентные органы государства-члена Евросоюза (Минфин и Центробанк) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Средства могут вывести из-под блокировки для завершения контрактов, заключенных до 3 июня 2022 года. Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января 2023 года, передает РБК.

«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», – указывает Европейская комиссия.

Кроме того, для разморозки активов россиян должны быть соблюдены несколько условий. Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Брюссель, Зоя Осколкова

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