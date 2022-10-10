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Понедельник, 10 октября 2022, 11:31 мск

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Росалкогольрегулирование: в России выросло производство рома, виски и джина

В РФ выросло производство алкогольных напитков, ведущие бренды которых ушли с российского рынка из-за санкций. Тем не менее, по словам экспертов, отечественные компании не смогут полностью удовлетворить потребительский спрос.

За три квартала текущего года в России было разлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство этих напитков взлетело на 64,2%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Многие иностранные компании предпочли покинуть российский рынок из-за экономических санкций, тем самым освободив этот рынок для локальных участников. Производители в РФ воспользовались возможностью и нарастили поставки.

По мнению аналитиков, полностью заменить иностранные аналоги российские компании не смогут. Отечественная продукция представлена в основном в средне-нижнем ценовом сегменте, а доминиканский ром и шотландский виски относятся к средне-верхнему ценовому сегменту.

Этой точки зрения придерживается и директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Впрочем, по его словам, дорогие иностранные бренды пьет только 10% населения, которые все равно найдут возможность их приобрести.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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