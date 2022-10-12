Новая Зеландия престанет поставлять свои вина в Россию

Новые антироссийские санкции, введенные властями Новой Зеландии, могут поставить под запрет поставки вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление новозеландского министра иностранных дел Нанайя Махуты.

Новые торговые ограничения коснутся экспорта в Россию новозеландских предметов роскоши, «таких как новозеландское вино и морепродукты», а также импорта российской водки и икры. Новая Зеландия может стать третьей страной после США и Австралии, полностью запретившей экспорт винодельческой продукции.

Импортеры пока не понимают, идет ли речь о тотальном запрете на поставки новозеландского вина в РФ, либо это будет введение ценового порога по аналогии с Евросоюзом.

Ранее до 90% поставок приходилось на долю популярного у россиян сорта совиньон блан. Потребители выбирают его из-за хорошего соотношения цены и качества. Однако в прошлом году возникли сложности из-за плохого урожая. Сейчас же поставщики распродают остатки.

Из-за долгой логистики и большой нагрузки, а также с учетом того, как долго товар будет идти до России, запасов новозеландского вина хватит до марта. Импортеры также считают, что стоит рассчитывать на поставки через третьи страны, куда Новая Зеландия отправляет свою продукцию.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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