Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний

Власти Нидерландов приняли решение о приостановке действия патентов российских нефтегазовых компаний. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Патентное ведомство страны уведомило о введении новых ограничений в отношении России. Под заморозку попали патенты компаний «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть».

Это означает, что организации Нидерландов смогу без каких-либо последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых предприятий. Компании могут не опасаться возможных последствий, что затруднит деятельность российских фирм.

Евросоюз ввел новые санкции против России с началом спецоперации на Украине. Находящиеся в Европе активы россиян и российских компаний была заблокированы. Ограничения регулярно расширяются и влияют на различные сферы экономической деятельности, включая промышленность, банковскую среду, науку и прочее.

Амстердам, Зоя Осколкова

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