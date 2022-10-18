Европейские банки отменяют SWIFT-переводы из России

Европейские кредитные организации отказывают в SWIFT-переводах из российских банков. Жалобы от россиян, которые не могут отправить деньги, появились на платформе для отзывов по SWIFT-трансакциям. По словам экспертов, это происходит из-за ужесточения санкций со стороны ЕС. При этом многие зарубежные организации начали блокировать платежи по собственной инициативе.

Прием SWIFT-переводов из российских банков прекратили швейцарский PostFinance, эстонский LHV Pank, французский Banque Populaire, а также в финский S-BANK, пишут «Известия». Не проходят платежи и в итальянском Poste Italiane bank, швейцарском Credit Suisse, шведском Swedbank и новозеландском Westpac New Zealand.

Судя по отзывам россиян, чаще всего деньги возвращались обратно на счет отправителя в срок от 2 до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда средства попросту «исчезали». Есть жалобы на то, что клиенты не смогли получить деньги спустя почти три месяца после отправки.

В службе поддержки банка Westpac New Zealand сообщили, что клиенты могут отправлять платежи на свой счет из иностранных банков. В call-центре Credit Suisse сообщили, что каждый перевод рассматривается отдельно и нельзя сказать, будет ли трансакция из российского банка заблокирована.

Ранее ряд иностранных финансовых организаций официально объявили о запрете на проведение платежей в Россию и Белоруссию. Например, шведский Swedbank заблокировал такие операции с 7 мая, а SEB – с начала июня, прибалтийский банк Luminor приостановил исходящие платежи в эти страны также с 1 июня, а входящие – месяцем позже. Эстонский Coop Pank перестал совершать переводы в РФ и Белоруссию с 20 апреля.

В свою очередь в российских банках подтвердили, что в этом году количество возвратов SWIFT-переводов от иностранных банков выросло по сравнению с 2021-м, особенно при расчетах с европейскими странами. Как правило, клиенты заранее стараются самостоятельно выяснить у банка-получателя, будет ли принят перевод из РФ, поэтому возврат средств случается редко и сложно сказать, какие кредитные организации стали хуже принимать платежи. По словам банкиров, все переводы из России сейчас находятся на ручном контроле в зарубежных банках, при отсутствии четких инструкций от регуляторов в этих странах фактор осторожности может сыграть значительную роль при отказе.

Москва, Зоя Осколкова

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