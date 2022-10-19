Объем наличных денег у россиян превысил 15 трлн рублей

Объем наличных денег на руках у граждан достиг максимального значения с марта 2022 года и превысил 15,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. Как пояснили в регуляторе, население склонно обналичивать деньги на фоне повышенной экономической неопределенности.

По итогам сентября текущего года объем «живых» денег второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, пишут «Известия». На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. До этого рекордный объем наличности был зафиксирован по итогам февраля, тогда из-за событий на Украине люди кинулись снимать деньги со счетов, в результате на руках оказалось 15,8 трлн рублей.

Граждане склонны увеличивать спрос на «живые» деньги, когда факторы неопределенности начинают расти. Часть этих средств затем хранится в виде наличных, часть – используется в текущих расходах вместо безналичных платежей, и со временем деньги возвращаются на счета в банки, как это произошло после подобной ситуации в феврале-марте, добавили в ЦБ. При этом такое поведение не приводит к росту инфляции, так как увеличения денежной массы не происходит.

На рост объема наличности также повлиял отъезд части россиян за границу в конце сентября. Люди уезжали в спешке, наиболее простым решением для многих было обернуть средства в кэш. Такой вариант казался оптимальным, так как большая часть уезжающих отправилась в страны, где карты российской платежной системы работают нестабильно.

Кроме того, многие россияне опираются на негативный опыт прошлого, связанный со «сгоревшими» советскими вкладами и фактической «заморозкой» валюты и ценных бумаг на счетах в последние месяцы. Граждане опасаются банковского кризиса, возможных сложностей с картами, технических сбоев в банках и других проблем.

Москва, Зоя Осколкова

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