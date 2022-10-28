Россия не может нарастить экспорт в Индию коксующегося угля из-за санкций

Поставки российского коксующегося угля в Индию не растут. На это есть несколько причин: снижение спроса на сталь, долгосрочные контракты с австралийскими поставщиками и опасения санкций со стороны западных стран. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные индийского аналитического агентства Steelmint.

Импорт коксующегося угля из России в Индию за девять месяцев этого года составил 1,5 млн тонн, а за весь 2021 год поставки были на уровне 1,3 млн тонн. Темпы роста заметно ниже, чем у энергетического угля, поставки которого РФ увеличила кратно – с 2,2 млн тонн в 2021 году до 5,7 млн тонн по итогам девяти месяцев.

При этом заинтересованность со стороны индийских потребителей в коксующемся угле есть. В первую очередь предприятия привлекают скидки на сырье из России. Также между Москвой и Нью-Дели заключен меморандум, предполагающий рост импорта из РФ с 8 млн тонн угля до 40 млн тонн. Кроме того, индийская металлургия планирует наращивать производство стали доменно-конвертерным способом, при котором коксующийся уголь является важнейшим сырьем.

Однако индийские сталелитейные заводы опасаются покупать российский коксующийся уголь из-за длительного времени в пути, снижения спроса на сталь, наличия у них долгосрочных контрактов с австралийскими поставщиками угля и опасения санкций со стороны западных стран в случае прямого импорта.

По словам аналитиков, Россия способна поставлять коксующийся уголь на рынок Индии, но рост отгрузок можно увидеть лишь в случае значительного падения спроса на традиционных рынках. Тем временем, поставки сырья из РФ в Китай растут на фоне ограничений на ввоз из Австралии. С учетом размера сектора черной металлургии КНР, почти все российские объемы экспорта коксующегося угля могут быть перенаправлены на это рынок.

Москва, Зоя Осколкова

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