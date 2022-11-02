Великобритания расширила запрет на ввоз российского золота

Британские власти расширили ограничения по импорту российского золота. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Великобритания 21 июля ввела санкции на импорт золота из России. В дополнение к уже принятым ограничительным мерам под запрет на импорт попадает золото, переработанное в третьей стране и включающее золото, происходящее из России, а также ювелирные золотые украшения. Исключением являются только золотые изделия, ввозимые для личного пользования.

Кроме того, Лондон запретил импорт из России товаров, приносящих прибыль. В перечень включены напитки, спиртовые напитки, в том числе водка, уксус, пищевые отходы и прочее.

Санкции также распространяются на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг.

Лондон, Зоя Осколкова

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