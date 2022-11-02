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Среда, 2 ноября 2022, 14:05 мск

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Великобритания расширила запрет на ввоз российского золота

Фото: пресс-служба ФТС

Британские власти расширили ограничения по импорту российского золота. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Великобритания 21 июля ввела санкции на импорт золота из России. В дополнение к уже принятым ограничительным мерам под запрет на импорт попадает золото, переработанное в третьей стране и включающее золото, происходящее из России, а также ювелирные золотые украшения. Исключением являются только золотые изделия, ввозимые для личного пользования.

Кроме того, Лондон запретил импорт из России товаров, приносящих прибыль. В перечень включены напитки, спиртовые напитки, в том числе водка, уксус, пищевые отходы и прочее.

Санкции также распространяются на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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