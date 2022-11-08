Россия и Индия нарастят сотрудничество в энергетике на фоне призыва США поддержать лимит цен на нефть

Россия и Индия наращивают сотрудничество в области энергетики, и для этого сотрудничества открыты хорошие перспективы, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он встретился в Москве с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром и обсудил будущее сотрудничество, в том числе, в сфере энергетики.

«Хорошие перспективы сотрудничества в энергетике, включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, в том числе на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Отметили эффективное взаимодействие в сфере мирного атома», – сказал российский министр.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия поможет Индии получить чистую и безопасную энергию через строительство АЭС. Строительство станции «Куданкулам» проходит успешно, и Нью-Дели готов предоставить площадку для новой АЭС российского дизайна.

Встреча прошла на фоне заявлений Минфина США о пользе потолка цен на российскую нефть для индийской экономики. Глава министерства Джанет Йеллен призвала индийские власти поддержать установление лимита цен и описала «выгоду» от подобной сделки.

«Если они захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы», – приводит слова министра агентство «Прайм».

Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но в Белом доме усомнились, что на рынке хватит топлива при таких низких ценах на энергоносители из России. В начале ноября страны Большой семерки и Австралия согласовали использование лимита цен.

По итогам октября Россия стала лидером по объему поставок нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию и Ирак. Объем отгруженного топлива составил 946 тыс. баррелей, т.е. 22% всего объема купленной Индией нефти.

Москва, Наталья Рязанова

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