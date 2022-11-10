Потери несырьевых отраслей России от санкций оценили в 25,7 млрд долларов

Ограничения, введенные западными странами в отношении несырьевого экспорта из России, стали причиной значительного сокращения объема поставок. По оценкам аналитиков, ущерб в 2022 году составит 25,7 млрд долларов, или 19% относительно объемов 2021 года.

Как сообщается в презентации «Технологий доверия», санкции затрагивают несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), наибольшие потери в котором понесут 20 ключевых российских отраслей. Около 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз, 11% – на поставки на Украину и 10% – в Великобританию.

Значительную часть (14%, или 18,4 млрд долларов от объема 2021 года) выпадающих объемов топ-20 отраслей могут перенаправить в другие страны. Например, в государства СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), страны Азии и Латинской Америки. Российские удобрения смогут пользоваться спросом в Бразилии, а к металлургической продукции, вероятнее всего, проявят интерес Китай, Индия и Вьетнам.

Презентация была подготовлена по заказу Счетной палаты, которая в настоящее время проводит аналитическое мероприятие по теме экспорта. В рамках этой работы изучаются различные исследования, в том числе компании «Технологии доверия», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

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