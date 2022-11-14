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NewDayNews.ru

Понедельник, 14 ноября 2022, 09:11 мск

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Минфин США анонсировал новые санкции против российского ВПК

Фото: FreePik

США намерены расширить список антироссийских санкций. Под ограничения попадут физлица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом России. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, Вашингтон намерен обложить ограничениями транснациональную сеть, которая занимается закупками технологий военного назначения для России. В частности, под санкции попадут 14 физических и 28 юридических лиц. Министр не уточнила, в каких государствах находятся эти люди и компании, но она отметила, что речь идет в том числе о «финансовых посредниках».

«Это лишь часть наших масштабных усилий по сдерживанию военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», – подчеркнула Йеллен.

Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом односторонние ограничения негативно сказались на экономической ситуации в мире. В США и Европе наблюдается максимальный за несколько десятков лет рост цен, а стоимость энергоносителей бьет рекорды. Несмотря на это, Вашингтон и страны ЕС продолжают вводить новые рестрикции, добиваясь изоляции Москвы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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