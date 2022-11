СМИ: Мировые корпорации продолжают массовые сокращения персонала

Крупневший в мире американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc намерен уволить около 10 тысяч сотрудников, что станет крупнейшим сокращением штата в истории компании. Увольнения начнутся уже на этой неделе, – пишет The New York Times.

NYT со ссылкой на источники пишет, что в Amazon собираются уволить около 10 тыс. сотрудников компании, что составляет около 3% от постоянных сотрудников и примерно 1% от всей рабочей силы компании. Всего в интернет-гиганте официально работают более 1,5 млн. человек.

«В основном сокращения коснутся разработчиков, работающих над голосовым помощником Alexa. Также под сокращения попадут и сотрудники подразделений розничной торговли и отдела кадров», – уточняет издание.

В публикации отмечается NYT, что «сокращение штата во время критического для ритейлеров сезона праздничных покупок показывает, насколько быстро ухудшение ситуации в мировой экономике повлияло на компанию и заставило ее задуматься о чрезмерном числе сотрудников».

В ходе торгов в понедельник, 14 ноября, котировки акций Amazon.com Inc снижаются на 1,9%. Рыночная стоимость ритейлера с начала 2022 года упала почти на 41% до $1,03 трлн.

Следует напомнить, что ранее издание The Wall Street Journal писало, что впервые в своей истории компания Meta* может сократить 87 тыс. работников.

Кроме того, сообщалось, что после покупки Twitter Илоном Маском, в социальной сети работу потеряли более 3,5 тыс. человек.

