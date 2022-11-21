США угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции

Американские чиновники угрожают торговым партнерам санкциями за сотрудничество с Россией. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

По данным издания, высокопоставленные госслужащие США ездят по миру и угрожают политикам и бизнесменам, которые имеют дело с Россией. Американские чиновники заставляют разрывать любые связи с Москвой, а также вводить санкции и торговый контроль

«Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию», – пишет газета.

Несколько пакетов ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине, имели кратковременный эффект. Уже через несколько недель экспорт в Россию вновь начал расти. В Вашингтоне пришли к выводу, что санкционная кампания подрывается в связи со слабым исполнением, позволяющим осуществлять запрещенную финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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