В Черном море пробка из нефтяных танкеров выросла до 26 судов

Порядка 26 нефтяных танкеров застряли возле проливов Босфор и Дарданеллы, пока турецкие власти проверяют их страховку. Дополнительная проверка введена после начала действия ценового потолка на российскую нефть.

США и Евросоюз согласовали верхний предел цен на топливо из России на уровне 60 долларов за баррель. Грузы более дорогой российской нефти запрещено страховать. Анкара установила новый порядок прохода через проливы и требует у судов документальное подтверждение действующей страховки.

«26 танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. Официальные лица США и Великобритании настаивают, чтобы Турция пересмотрела требование о подтверждении страховки. Пока безуспешно», – пишет Bloomberg.

Вашингтон настаивает, что нефть из Казахстана не попадает под санкции, но турецкие чиновники пока не отменили новый порядок.

Агентство отмечает, что в это время года судам часто приходится пережидать около проливов плохую погоду или останавливаться из-за короткого светового дня. Теперь к причинам задержек в поставках добавились проверки документов.

Скопление 19 танкеров у турецких берегов наблюдалось еще 5 декабря, в день начала действия ценового потолка на российскую нефть. Аналитики отметили, что происходящее является первым показателем того, что введение ограничений цен на нефть из России может привести к подрыву поставок нефти по всему миру.

Анкара, Наталья Рязанова

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