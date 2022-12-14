Санкции по-разному сказываются на регионах РФ: лидеры по росту доходов стали аутсайдерами

Доходы регионов России растут, несмотря на ограничения, введенные западными странами. Однако положительная динамика заметно замедлилась. К тому же санкции по-разному сказываются на субъектах: те, кто был в лидерах в прошлом году, сейчас попали в аутсайдеры.

Доходы консолидированных бюджетов (то есть с учетом муниципальных финансов) большей части регионов России по итогам десяти месяцев 2022 года выросли, несмотря на санкционное давление. Совокупно поступления в региональные бюджеты увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Рост бюджетных доходов с января по октябрь произошел в 77 регионах, а в денежном выражении территории получили на 2,1 трлн рублей больше, чем в прошлом году. Лидерами стали Кемеровская область (+51,6%), Санкт-Петербург (+45,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+42,7%) и Хакасия (+40,4%). Сильнейшее снижение доходов наблюдалось в Липецкой (-11,3%) и Белгородской (-12,5%), а также Магаданской (-8,1%) и Мурманской (-7,8%) областях – за счет снижения их налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов.

Как показал анализ данных «Электронного бюджета», санкции стали причиной расслоения регионов по динамике доходов. Ограничения экспорта и импорта, а также уход иностранных компаний из России по-разному сказались на сферах деятельности и их доходности. Те регионы, которые еще в прошлом году получали большие конъюнктурные доходы и были в лидерах по динамике поступлений в бюджеты, сегодня демонстрируют максимальное падение. В то же время территории, «специализирующиеся» на добыче нефти, газа, угля, получили больше доходов за счет высоких цен на сырье.

По мнению экспертов, в следующем году тенденция неоднородности динамики региональных доходов сохранится. Негативное влияние санкций может затронуть и сегодняшние отрасли-бенефициары – за счет вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Москва, Зоя Осколкова

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