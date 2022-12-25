Можно найти абсолютно все: санкции не мешают поставкам предметов роскоши в Россию

На российском рынке роскоши нет недостатки в товарах западных брендов, несмотря на санкции, введенные ЕС и другими странами. Об этом сообщает французская радиостанция Radiofrance.

В российских магазинах можно увидеть рекламу товаров из зимней коллекции ведущих западных производителей роскоши. Причина их присутствия на российском рынке хорошо известна – параллельный импорт, отмечается в материале.

Дело в том, что Россия продолжает оставаться очень привлекательной для продаж «люкса», предметы роскоши пользуются высоким спросом среди состоятельных россиян. При этом компании находят разные оправдания того, почему они до сих пор не покинули РФ. Одни говорят, что связаны торговыми соглашениями, которые не в силах разорвать. Другие утверждают, что экспортируют свой товар при тщательном соблюдении всех правил и ограничений.

По словам экспертов, в России по-прежнему можно купить любые товары, сейчас лишь стало гораздо больше сложностей с логистикой. Кроме того, некоторые вещи и аксессуары иногда принадлежат коллекциям прошлых лет, что подтверждает наличие проблем с поставками. Но на самом деле можно найти абсолютно все.

Москва, Зоя Осколкова

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